17:21, 14 ноября 2025

Глава офиса Зеленского встретился с представителем США на фоне коррупционного скандала

Ермак встретился с послом США Дэвис на фоне коррупционного скандала
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала обсудил с временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис последний массированный российский удар по критической инфраструктуре страны. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Также чиновники обсудили наращивание украинских дальнобойных ударов по России. По словам Ермака, они отдельно обсудили тему борьбы с коррупцией.

«Выразили общую уверенность, что расследования последних громких кейсов должны быть тщательными, профессиональными и беспристрастными и привести к реальным результатам, а не быть использованными для дестабилизации ситуации на Украине на пользу планам России», — написал он.

Ранее Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) участников коррупционного скандала. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что украинский лидер сделал это лишь на пятый день после «обнародования пленок» по делу предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента, о коррупции в энергетической сфере.

