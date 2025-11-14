Бывший СССР
Главком ВСУ признал успехи российских военных под Гуляйполем

Сырский объяснил продвижение ВС РФ под Гуляйполем погодой и туманом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обстановка под Гуляйполем ухудшается для украинской армии. Главком Вооруженный сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал сложность ситуации в своем Telegram-канале.

Он также высказал мнение, что российскому наступлению способствовали погодные условия — в том числе туман.

Как отметил главком, стабилизация ситуации в районе операции зависит от слаженности действий задействованных органов военного управления, частей и подразделений. Сырский съездил на красноармейское направление, где провел совещание и спланировал дальнейшие шаги.

«Покровское (красноармейское — прим. "Ленты.ру") направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага», — высказался он.

По словам Сырского, ВС России, в частности, «пытаются воспользоваться сложными погодными условиями».

Ранее СМИ писали о том, что Вооруженные силы России используют в Гуляйполе Запорожской области тактику продвижения, похожую на стратегию подразделений в Красноармейске.

До этого стало известно, что российские бойцы перерезали важную трассу в зоне специальной военной операции. Сообщалось, что она ведет на Гуляйполе.

