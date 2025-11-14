В Госдуме заявили о повышенном спросе на ипотеку в России

Депутат Аксененко: Россияне активнее берут ипотеку из-за страха повышения цен

В России поднялся спрос на ипотеку. О причинах возросшего интереса к жилищному кредитованию с «Газетой.Ru» побеседовал зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как объяснил депутат, особый интерес к ипотеке среди россиян хоть и связан со снижением ключевой ставки, но прежде всего демонстрирует страх населения перед очередным повышением цен на недвижимость. Граждане, по словам Аксененко, пытаются запрыгнуть в последний вагон и взять жилье подешевле. Также заявители опасаются дальнейшего роста ставок и ужесточения условий по льготных программам. Изменения по госпрограммам ранее допускал Минфин — ставка по семейной ипотеке может подняться до 10-12 процентов, отметил Аксененко. Этот прогноз побуждает россиян как можно скорее оформить ипотеку по старым условиям.

Увеличение ставок по льготной ипотеке парламентарий резко осуждает. Тем самым, по его мнению, власти отрежут молодым семьям возможность приобрести жилье. «Для большинства людей те самые 4–6 процентов разницы будут колоссальными, поскольку сильно увеличится и сумма ежемесячного платежа, и общая переплата по ипотеке», — заявил он.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал, при какой ставке ипотека в России вновь станет массовой. По мнению чиновника, ее уровень должен составлять 5-6 процентов. В целом при ставках ниже 10 процентов жилищное кредитование в России начнет оживать, считает вице-премьер.