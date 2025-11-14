Наука и техника
«Калашников» выполнил контракт на поставку «Вихрей» для Ка-52

«Калашников» выполнил госконтракт на поставку усовершенствованных ракет «Вихрь»
Концерн «Калашников» выполнил госконтракт на поставку сверхзвуковых высокоточных ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал ударных вертолетов Ка-52. Об этом сообщили в концерне.

«"Калашников" выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования (УР) "Вихрь-1". УР отгружены заказчику в полном объеме в соответствии с договорными требованиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года специалисты провели серьезную работу по совершенствованию «Вихрей» на основе опыта применения ракет в ходе СВО. В сообщении также подчеркнули, что стабильный госзаказ и крупный экспортный контракт на 2026 год подтверждают эффективность ракеты.

В зоне СВО «Вихри» используют для поражения техники, укреплений и скоплений живой силы противника. Ракета позволяет выполнять задачи днем, ночью и в ограниченно сложных метеоусловиях.

В августе стало известно, что один из авиаполков Вооруженных сил России получил новую партию вертолетов Ка-52. Эти машины выполняют задачи по прикрытию сухопутных войск и перехвату беспилотников противника.

