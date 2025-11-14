Ценности
21:23, 14 ноября 2025

Леди Гага без штанов снялась для журнала

Певица Леди Гага в откровенном виде снялась для журнала Rolling Stone
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greg Swales / Rolling Stone

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) без штанов снялась для журнала Rolling Stone. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 39-летняя исполнительница предстала в приталенном черном жакете с объемными плечами, трусах в тон, прозрачных чулках и туфлях на массивной платформе и каблуках. Также она надела головной убор в виде клавиш пианино и продемонстрировала осветленные брови и макияж в розовых тонах.

Кроме того, звезда примерила черное макси-платье без рукавов в сочетании с аксессуаром для волос в виде птичьих крыльев и показала удлиненные с помощью наконечников пальцы.

В октябре Леди Гага появилась на свидании с женихом в платье с прозрачной юбкой.

