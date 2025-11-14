Лев Лещенко почувствовал себя Волочковой

Певец Лев Лещенко заявил, что иногда чувствует себя Анастасией Волочковой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил себя с российской балериной Анастасией Волочковой. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Исполнитель заявил, что иногда поклонники дарят ему настолько большие букеты цветов, что он чувствует себя бывшей примой Большого театра. Певец добавил, что зрители преподносят ему разные подарки, но наиболее ценными он считает автобиографические книги.

«Я, честно говоря, люблю очень цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — признался артист.

Ранее Лещенко опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Он подчеркнул, что прибегает к использованию фонограммы только на телевизионных концертах.