09:11, 14 ноября 2025Наука и техника

Военкор рассказал о появлении в зоне СВО нового российского дрона

Марина Совина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) начал работать новый российский тяжелый дрон «Мангас». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

По его словам, эти гексакоптеры уже совершили более 230 успешных боевых вылетов. Военкор пообещал, что скоро будет наглядно доказана эффективность подобных беспилотников в вопросе обеспечения логистики в так называемой килл-зоне.

В свою очередь, военблогер Борис Рожин сообщил, что проект «Мангас» уже показал свою значимость. «Реально спасает жизни нашим парням. Будем его развивать и масштабировать. Первую предсерийную партию будем передавать в штурмовые подразделения группировки "Восток" ВС РФ», — заявил он.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России испытывают в зоне СВО тяжелый грузовой квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов. Беспилотник с 50 килограммами полезной нагрузки может пролететь 13 километров, сбросить груз и вернуться. Дрон предназначен для снабжения передовых подразделений на линии фронта.

