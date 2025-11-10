Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:17, 10 ноября 2025Наука и техника

В зоне СВО испытают грузового «Слона»

ВС России испытают квадрокоптер «Слон» с грузоподъемностью 90 килограммов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России испытывают в зоне СВО тяжелый грузовой квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что «Слон» с 50 килограммами полезной нагрузки может пролететь 13 километров, сбросить груз и вернуться. «Беспилотник предназначен для снабжения передовых подразделений на линии фронта. Это порядка 10 километров, где достаточно проблематично осуществлять снабжение наших подразделений», — говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видны взлет и зависание «Слона» с человеком, который держится за прикрепленный к дрону трос. При этом неизвестно, какова длительность полета аппарата с максимальной нагрузкой.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Канал добавил, что беспилотник получил положительное заключение главного управления инновационного развития Минобороны. Помимо грузовой версии, создатели «Слона» тестируют модификацию для сбросов боеприпасов и носителя систем радиоэлектронной борьбы.

В сентябре стало известно, что в зоне СВО начали применять российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей», который может нести до шести зарядов общей массой до 15 килограммов. Максимальная дальность применения аппарата — 30 километров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    В России поставили памятник вымышленному депутату Наливкину

    Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости