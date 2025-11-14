Путешествия
17:15, 14 ноября 2025Путешествия

Машина скатилась по Великой Китайской стене, врезалась в кирпичи и попала на видео

Автомобиль Chery скатился по Великой Китайской стене и врезался в нее
Елизавета Гринберг (редактор)

Автомобиль марки Chery скатился вниз с самого крутого участка Великой Китайской стены, врезался в кирпичи и попал на видео. Его опубликовало издание The Sun.

Инцидент произошел во время испытаний внедорожника. Китайская автомобильная марка захотела повторить маневр, который осуществил гонщик на машине Range Rover в рекламе. На кадрах видно, как авто ярко-желтого цвета почти достигает конца «Небесной лестницы» — самого крутого участка Великой Китайской стены, — но внезапно начинает катиться назад. В итоге он остановился из-за удара об каменную стенку, частично разбив ее.

Местный гид рассказал, что автомобильная компания нарушила планы туристов — им запретили подняться по «Небесной лестнице» в тот день из-за мероприятия Chery.

Ранее в китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Для проведения поисковых работ мобилизовали более 300 человек, более десяти конных бригад и два дрона среднего размера.

