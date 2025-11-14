Экономика
Монеточка не вернула себе квартиру в Москве

Квартира певицы Монеточки в Москве остается в залоге у банка
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; признана Минюстом РФ иностранным агентом) все еще не вернула себе квартиру в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Жилплощадь артистки в Малом Казенном переулке остается в залоге у банка. Квартира звезды находилась в совместной собственности с 2023 года, тогда же она была изъята банком в счет задолженности по ипотеке, сообщает агентство.

Столичная квартира Монеточки составляет 61 квадратный метр, а кадастровая стоимость объекта оценивается в более чем 18 миллионов рублей. Согласно анализу объявлений на аналогичные по метражу лоты в соседних домах, рыночная стоимость квартиры варьируется от 21 миллиона до 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно о российской недвижимости сооснователя «Евросети» Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Несмотря на длительное проживание в Лондоне, бизнесмен все еще остается владельцем квартиры в Москве, что выяснилось после заочного ареста и объявления Чичваркина в розыск.

