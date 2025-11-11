Экономика
11:38, 11 ноября 2025Экономика

Чичваркин не стал избавляться от недвижимости в Москве

ТАСС: Евгений Чичваркин оставил квартиру в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Борис Халфин / Коммерсантъ

Российский бизнесмен и сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) несмотря на эмиграцию оставил недвижимость в России. Об этом со ссылкой на материалы судебного дела пишет ТАСС.

Долгие годы жизни в Лондоне не вынудили Чичваркина избавиться от квартиры в Москве. Столичная жилплощадь, как сообщает агентство, остается в собственности предпринимателя. О российском имуществе Чичваркина стало известно после заочного ареста и объявления бизнесмена в розыск. Адвокат Чичваркина настаивает на том, что предприниматель не скрывался от следствия, и напоминает, что его отъезд за рубеж случился задолго до возбуждения уголовного дела. О его начале на момент вынесения решения о заочном аресте Чичваркин также не знал, подчеркивает сторона защиты. По словам адвоката, у его подзащитного нет оснований уклоняться от следствия: он известен, успешен, а потому не имеет причин заниматься противоправной деятельностью.

В сентябре Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца. Бизнесмену вменяют статью о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее права на квартиру в Москве лишили семью другого оппозиционера, Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Продажа объекта состоялась в сентябре 2024 года, однако вплоть до февраля 2025-го на жилплощади оставались прописанными супруга Ходорковского и его дети.

