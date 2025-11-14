Экономика
20:57, 14 ноября 2025Экономика

Москвичам дали прогноз по количеству снега в декабре

Метеоролог Сергеев: В декабре в Москве будет около 14 снежных дней
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В декабре в Москве будет около 14 дней снега, а общее количество осадков за месяц составит 54 миллиметра. Об этом рассказал метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, в первый месяц зимы в столице ожидается преимущественно облачная погода — на ясные дни придется не более двух дней за месяц. При этом холодов ниже 25 градусов не прогнозируется.

Сергеев отметил, что снегопады могут создать горожанам проблемы. «Ожидаются метели, серьезные заносы. Еще одна примета первого зимнего месяца — резкие контрасты. В декабре мы столкнемся как с волнами холода, так и с оттепелями», — заявил метеоролог.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 ноября жителей Москвы ожидают аномальные скачки температуры.

