14:46, 14 ноября 2025

Москвичей ожидают температурные качели

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве ожидаются аномальные скачки температуры
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В предстоящие выходные москвичей ждут настоящие температурные качели. Об этом издание RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу, 15 ноября, прогнозируется аномальный ход температуры, причем не только в Москве и Подмосковье, но и на всей средней полосе России. В ночные часы столбики термометров еще будут держаться на уровне 3-6 градусов тепла, однако уже днем придет похолодание. Начавшийся дождь перейдет в снег, а к вечеру температура упадет ниже нуля. Согласно некоторым моделям, за это в столице может выпасть до шести сантиметров снега.

Холода в Москве сохранятся всего на полтора дня. В ночь на воскресенье, 16-е число, температура будет колебаться около минус 4-6 градусов. Холодной выдастся и ночь на понедельник, но с полудня столбики термометров вновь пойдут вверх, заверил Шувалов. Во вторник, 18 ноября, в Москве вновь потеплеет до плюс 7-9 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за субботу в мегаполисе выпадет треть месячной нормы осадков. Снежный покров будет неустойчивым, и к середине следующей недели растает. Тем не менее уже к выходным он образуется вновь.

