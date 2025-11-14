Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 14 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали штормовой ветер

Синоптик Тишковец: Циклон Quirin принесет штормовой ветер в Центральную Россию
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Североатлантический циклон Quirin в ближайшие сутки принесет штормовой ветер на территорию европейской части России. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью на пятницу, 14 ноября, атмосферный вихрь обрушил штормовой ветер на Кольский полуостров. В Мурманске скорость воздушного потока достигала 29 метров в секунду, шли интенсивные заряды снега. В области скорость ветра повышалась до 32 метров в секунду, что является уровнем 11-балльного шторма по шкале Бофорта. Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых школах Мурманской области отменили занятия.

В течение дня зона штормового ветра охватит большую часть Русской равнины, за исключением южных регионов. По словам синоптика, сильный ветер уже коснулся Московского региона: в Шереметьево и Внуково порывы ветра достигают 15 метров в секунду, что является штормовым показателем. При нем существует угроза падения деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Синоптик напомнил, что в регионе в настоящее время действует «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков в виде снега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости