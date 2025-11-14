Экономика
09:39, 14 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичам раскрыли причину необычного утреннего неба

Шувалов объяснил розовое небо приближением фронтальных разделов с северо-запада
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Розовое утреннее небо над Москвой в пятницу, 14 ноября, свидетельствует о приближении фронтальных разделов с северо-запада, которые принесут понижение температур. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это свидетельствует о приближении фронтальных разделов с северо-запада. Об этом же свидетельствует и усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Этот фронтальный раздел будет проходить ночью и утром в субботу. Он принесет понижение температуры, причем довольно значительное», — сообщил Шувалов.

От сегодняшних плюс шести-восьми в субботу к вечеру температура опустится до отрицательных значений. Следовательно, дожди перейдут в снег. На дорогах к концу дня вполне можно ждать гололедицу

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уже в эту субботу, 15 ноября, в Москве пройдет мокрый снег. Он отметил, что на тротуарах снега будет мало, а в парках он будет. В воскресенье же, по словам синоптика, будет более холодная погода, но уже бесснежная.

