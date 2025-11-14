Экономика
Назван день первого снега в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал первый снег в Москве 15 ноября
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уже в эту субботу, 15 ноября, в Москве пройдет мокрый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. День первого снега в столице синоптик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Если речь идет о снежном покрове, который в последующем растает, то уже в эту субботу ночью будет мокрый снежок, кое-где он даже ляжет. В субботу днем еще в первой половине дня он будет выпадать. В Москве на тротуарах снега будет мало, а в парках и где нет асфальта, снежок будет. Температура будет от минус одного до плюс двух градусов», — спрогнозировал Вильфанд.

Но это снег не тот, о котором говорят, что это сформировался устойчивый снежный покров. Нет

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

В воскресенье, по словам синоптика, будет более холодная погода, но уже бесснежная.

«Давление повысится. Облаков будет мало. Солнышко даже будет проглядывать. Ночные температуры в Москве будут минус семь — минус пять. Уже такие легкие морозы. Днем тоже температурный фон не совсем высокий: ноль — минус два», – добавил он.

При этом в понедельник и вторник температура будет выше нулевой отметки, а снег, который выпадет в субботу, растает, отметил Вильфанд.

«Поэтому будем ждать формирования следующих эпизодов, когда и температура будет низкая, и условия для снегопада возникнут. Пока их нет», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что ухудшение погоды — похолодание, снег с дождем и гололед — окажется в московском регионе кратковременным.

    Все новости