10:51, 14 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду 14 ноября
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве ожидается сильный ветр. Об этом жителей региона предупредили на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что в течение пятницы, 14 ноября, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим горожанам рекомендовали быть внимательными. Пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями, а автомобилистам — не парковать под ними автомобили. Кроме того, последним, находясь за рулем, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112 или единому телефону доверия Главного Управления МЧС России по Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.

Утром 14 ноября небо над Москвой стало розовым. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил это приближением фронтальных разделов с северо-запада, которые принесут понижение температур.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о первом снеге в субботу, 15 ноября. «Уже в эту субботу ночью будет мокрый снежок, кое-где он даже ляжет. В субботу днем еще в первой половине дня он будет выпадать. В Москве на тротуарах снега будет мало, а в парках и где нет асфальта, снежок будет», — сказал он.

