Силовые структуры
10:37, 14 ноября 2025Силовые структуры

Наркоплантация российского фитнес-инструктора попала на видео

Фитнес-инструктор из Самары оборудовал наркоплантацию в подвале гаража
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В суд поступило уголовное дело в отношении 42-летнего фитнес-инструктора из Самары, который оборудовал наркоплантацию в подвале своего гаража. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России и предоставили видео с места преступления.

На кадрах видны ведра с коноплей и засушенные части растений.

По данным ведомства, мужчина оборудовал ферму в гараже в Волжском районе. Внутри он соорудил системы вентиляции, освещения и полива.

Всего у него изъяли более 900 граммов марихуаны и конопли. Фитнес-инструктор пояснил, что выращивал все для личного потребления.

Ранее суд в Приморье арестовал россиянина, обвиняемого в попытке реализации 50 килограммов металлической ртути.

