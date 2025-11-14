Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 14 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин попытался продать 50 килограммов ядовитого вещества и попался полиции

В Приморье россиянина арестовали за попытку продажи 50 килограммов ртути
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

В Приморье по ходатайству следствия суд арестовал россиянина, обвиняемого в попытке реализации ядовитого вещества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Ura.ru

По данным следствия, предприимчивый мужчина с сообщниками незаконно приобрел 50 килограммов металлической ртути, а после реализовал товар за 28 миллионов рублей. Распорядиться заработанными деньгами мужчина не успел, так как покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, который работал над пресечением данной преступной деятельности.

Мужчина заключен под стражу на два месяца, в ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении еще двух фигурантов уголовного дела.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков по делу о покушении на человека с помощью яда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Замурованного в набережной кота спасли спустя семь дней заточения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости