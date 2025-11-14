Россиянин попытался продать 50 килограммов ядовитого вещества и попался полиции

В Приморье россиянина арестовали за попытку продажи 50 килограммов ртути

В Приморье по ходатайству следствия суд арестовал россиянина, обвиняемого в попытке реализации ядовитого вещества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Ura.ru

По данным следствия, предприимчивый мужчина с сообщниками незаконно приобрел 50 килограммов металлической ртути, а после реализовал товар за 28 миллионов рублей. Распорядиться заработанными деньгами мужчина не успел, так как покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, который работал над пресечением данной преступной деятельности.

Мужчина заключен под стражу на два месяца, в ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении еще двух фигурантов уголовного дела.

