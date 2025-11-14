Медведев: Конфликт на Украине стал самым кровопролитным в XXI веке

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности (СБ) России, заявил, что конфликт на Украине стал самым кровопролитным в XXI веке. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев также добавил, что образовавшийся в Европе «гнойник», который используется против России, в скором времени будет вскрыт. Причем, по его словам, это могут сделать не только американцы или европейцы, но и украинский народ.

«Это ("вскрыть гнойник" — Прим. ред.) может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — заключил Дмитрий Медведев.

