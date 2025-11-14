Россия
22:00, 14 ноября 2025Россия

Названо число сбитых над Черным морем украинских БПЛА

Минобороны РФ: Над акваторией Черного моря за 2 часа сбито 3 украинских БПЛА
Фото: MOD Russia / Global Look Press

Над акваторией Черного моря дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 18:00 до 20:00 14 ноября было уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Также с 15:00 до 18:00 БПЛА были сбиты над четырьмя российскими регионами. Шесть — над Белгородской областью, пять — над Брянской и по одному БПЛА над Курской областью и Республикой Крым.

Ранее мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город. Повреждения были зафиксированы в 60 квартирах, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая.

