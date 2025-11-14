Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:51, 14 ноября 2025Путешествия

Названо количество задержавшихся на пути к Крыму пассажирских поездов

Двенадцать пассажирских поездов задерживаются на пути к Крыму и обратно
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Двенадцать пассажирских поездов задерживаются на пути к Крыму и обратно. Количество составов и время опоздания в пути назвала компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

На данный момент отстают от графика поезда, направляющиеся в Симферополь и Севастополь, а также те, которые выезжают из этих городов в Москву и Санкт-Петербург. Время опозданий задержавшихся в пути составов составляет от двух до пяти часов и может измениться. Перевозчик использует все возможности по сокращению времени. Причиной массовых изменений в расписании стала атака БПЛА на Крымский полуостров.

По данным Минобороны, ночью 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Замурованного в набережной кота спасли спустя семь дней заточения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости