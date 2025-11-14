Названо количество задержавшихся на пути к Крыму пассажирских поездов

Двенадцать пассажирских поездов задерживаются на пути к Крыму и обратно

Двенадцать пассажирских поездов задерживаются на пути к Крыму и обратно. Количество составов и время опоздания в пути назвала компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

На данный момент отстают от графика поезда, направляющиеся в Симферополь и Севастополь, а также те, которые выезжают из этих городов в Москву и Санкт-Петербург. Время опозданий задержавшихся в пути составов составляет от двух до пяти часов и может измениться. Перевозчик использует все возможности по сокращению времени. Причиной массовых изменений в расписании стала атака БПЛА на Крымский полуостров.

По данным Минобороны, ночью 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской областью, 19 — над Крымом.