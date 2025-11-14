Силовые структуры
17:50, 14 ноября 2025Силовые структуры

Обнаружены аккаунты в Telegram по обману россиян

МВД РФ заблокировало два Telegram-канала для мошенников по аренде аккаунтов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Правоохранительные органы выявили два Telegram-канала, которые использовались мошенниками для обмана россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Киберполиции России.

Ежедневно в мессенджере использовались с преступными целями свыше тысячи арендованных аккаунтов. Задержаны два администратора. Их противоправная деятельность пресечена в результате совместной операции полиции Астраханской области и Луганской народной республики.

Мошеннические каналы обнаружены при сотрудничестве с центром безопасности Maх, отметили в МВД России.

Ранее в Центральном банке (ЦБ) РФ сообщили, что в июле-сентябре 2025 года кредитные организации отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций, но злоумышленникам все же удалось похитить у россиян 8,2 миллиарда рублей.

