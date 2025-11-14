Ценности
19:19, 14 ноября 2025Ценности

Падение манекенщицы на подиуме на Неделе моды неожиданно восхитило пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @bazaarvietnam

Вьетнамская модель Лай Май Хоа упала на подиуме местной Недели моды и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось на странице журнала Harper's Bazaar Vietnam в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала перед камерами во время шоу бренда Ha Linh Thu в полупрозрачном зеленом макси-платье и черных сапогах на каблуках. При этом она споткнулась и упала, когда спускалась по лестнице. Впоследствии модель села на ступени с прямой спиной, подтянула ногу и аккуратно встала.

Ролик набрал 3,5 миллиона просмотров и более 153 тысяч лайков. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Сделала это стильно», «Даже упала красиво», «Феноменальный контроль», «Теперь она точно супермодель», «Отличная работа, пик изысканности и элегантности», — заявили юзеры.

Известно, что ранее в текущем году Лай Май Хоа стала победительницей конкурса «Топ-модель Вьетнам».

В сентябре популярная испано-мексиканская певица и актриса Белинда Перегрин упала во время дефиле на Неделе моды в Париже.

