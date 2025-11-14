Бывший СССР
Подоляк обвинил Россию в коррупции друзей Зеленского

Подоляк заявил, что коррупция друзей Зеленского якобы связана с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

В коррупционном скандале — связанном с близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому предпринимателем Тимуром Миндичем — якобы виновата Россия, а не внутренние проблемы самого Киева. Об этом написал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем аккаунте в социальной сети X.

«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Она — логичный отголосок прошлого, когда Украина была в сфере влияния [России]», — написал политик.

При этом Подоляк заявил, что Украина якобы является одной из немногих стран, где в условиях боевых действий можно провести антикоррупционное расследование. По его словам, это не признак развала украинской государственности.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского. Впрочем, застать предпринимателя дома силовики не успели — он покинул страну несколькими часами ранее.

Как отмечал телеканал ABC News, Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с президентом США Дональдом Трампом из-за коррупционного скандала.

