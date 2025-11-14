Экономика
15:17, 14 ноября 2025Экономика

Подорожавший в прошлом году втрое продукт резко подешевел

Мировые цены на какао упали до минимума более чем за полтора года
Дмитрий Воронин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Мировые цены на какао резко снизились на торгах 14 ноября, падая к моменту написания материала на 4,75 процента, до 5226,5 доллара за тонну. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Стоимость сырья опустилась ниже 5300 долларов за тонну впервые с февраля 2024 года, обновив таким образом минимум более чем за полтора года.

За неделю цены на какао снизились на 10 процентов, а в рамках ноября — на 12 процентов. В начале года цена этого ставшего на тот момент дефицитным товара падала, а вот в апреле опять перешла к росту, прибавив 12,5 процента. В мае какао-бобы подорожали еще почти на четверть, и к середине месяца цены на них превосходили нынешние более чем вдвое, поднимаясь выше 11 тысяч долларов.

На фоне перебоев из-за непогоды и болезни деревьев какао-бобы в 2024 году стали самым подорожавшим в мире товаром — цены на него почти утроились. Осенью 2025-го ситуацию на рынке изменили данные о хорошем урожае в Западной Африке.

