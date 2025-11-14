Полина Гагарина опубликовала видео без штанов

Певица Полина Гагарина опубликовала видео в откровенном образе

Певица Полина Гагарина прошлась на камеру без штанов и поделилась видео с фанатами. Ролик опубликован на странице артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница предстала в черном откровенном наряде, состоящем из блузы с глубоким декольте и ультракоротких шортов.

Помимо этого, звезда надела темные капроновые колготки и лаковые ботфорты на каблуках. Также ей сделали укладку и макияж. Образ завершили золотые браслеты поверх блузы.

