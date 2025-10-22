Ценности
18:56, 22 октября 2025

Профессор моды оценила стиль Полины Гагариной

Профессор моды Коробцева посоветовала Гагариной сменить однообразную прическу
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Профессор моды Надежда Коробцева оценила стиль певицы Полины Гагариной. Соответствующий комментарий публикуют «Страсти».

В первую очередь эксперт посоветовала 37-летней исполнительнице сменить однообразную прическу. «Желательно делать более разнообразные укладки, так как легкий объем у корней делает лицо выразительнее», — пояснила она.

Помимо этого, Коробцева обратила внимание, что у Гагариной не всегда удачно выбраны оттенки красного или лилового в гардеробе. По ее словам, для блондинки крайне важно подбирать подходящие в соответствии с цветотипом изделия, которые будут подчеркивать индивидуальные особенности.

Кроме того, обувь артистки собеседница издания назвала банальной. «Сегодня Полина Гагарина выглядит как артистка международного уровня: дисциплинированная, стильная и уверенная, умная. Ее нынешний имидж почти полностью соответствует статусу звезды. Однако еще есть простор для совершенствования!» — заключила Коробцева.

Ранее в октябре был раскрыт секрет молодости популярной 60-летней актрисы. По словам эксперта, артистка Марина Зудина выглядит моложаво благодаря имиджу блондинки.

