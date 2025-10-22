Ценности
Профессор моды раскрыла секрет молодости популярной 60-летней актрисы

Профессор моды Коробцева: Имидж блондинки молодит актрису Марину Зудину
Екатерина Ештокина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Профессор моды Надежда Коробцева раскрыла секрет молодости популярной российской актрисы Марины Зудиной. Соответствующий комментарий публикует издание «Страсти».

По словам эксперта, 60-летняя артистка выглядит молодо благодаря имиджу блондинки.

«Маринин внешний вид выражает ее личность, гармоничен с внешностью и фигурой и может вызывать уважение и похвалу. В целом в 60 выглядеть на 30 — это победа над предрассудками, природой, старостью, а прежде всего — над самой собой», — высказалась Коробцева.

В июне профессор моды объяснила кардинальную смену имиджа Ивана Урганта. Эксперт обратила внимание, что шоумен отрастил усы. Как заявила собеседница издания, новый внешний вид Урганта помогает ему спрятать шрам на лице.

