Профессор моды раскрыла секрет молодости популярной 60-летней актрисы

Профессор моды Коробцева: Имидж блондинки молодит актрису Марину Зудину

Профессор моды Надежда Коробцева раскрыла секрет молодости популярной российской актрисы Марины Зудиной. Соответствующий комментарий публикует издание «Страсти».

По словам эксперта, 60-летняя артистка выглядит молодо благодаря имиджу блондинки.

«Маринин внешний вид выражает ее личность, гармоничен с внешностью и фигурой и может вызывать уважение и похвалу. В целом в 60 выглядеть на 30 — это победа над предрассудками, природой, старостью, а прежде всего — над самой собой», — высказалась Коробцева.

