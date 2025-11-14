Порномодель решила стать политиком и принести пользу своей стране

В Перу актриса фильмов для взрослых баллотировалась в Конгресс

В Перу порномодель Карен Паниагуа заявила, что хочет стать членом Конгресса. Об этом пишет Need To Know.

27-летняя Паниагуа баллотировалась в парламент от партии Go on Country — Social Integration («Вперед, страна — Партия социальной интеграции»). Актриса фильмов для взрослых, которая выкладывает ролики на сервисе OnlyFans, заявила, что решила стать политиком, поскольку чувствует себя готовой принести пользу стране и внести вклад в ее развитие.

«Я понимаю, что на меня ложится большая ответственность и, главное, что впереди меня ждет много новых испытаний, новых целей и новых возможностей, которыми я хочу с вами поделиться», — отметила Паниагуа.

Известно, что порномодель закончила Высшую школу бизнеса по направлению психологии бизнеса. Сейчас она обучается в Перуанском университете прикладных наук на бизнес-администратора. Помимо OnlyFans, Паниагуа зарабатывает на продаже подушек и секс-игрушек. Она также владеет кондитерской и производством торговых автоматов.

Go on Country — Social Integration изначально была центристской и поддерживала социал-демократию и социальный консерватизм. Однако последнее время партию описывают как правую.

Ранее сообщалось, что в США кандидат в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, призналась в съемках в порно. Она заявила, что прошлое человека не имеет значения, если сейчас он делает что-то полезное для общества.

