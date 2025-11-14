Из жизни
19:02, 14 ноября 2025Из жизни

Потерявшая часть ноги в схватке с крокодилом женщина начала бояться прикосновений

В Намибии у женщины развилось ПТСР после нападения крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kamal15 / Shutterstock / Fotodom

Жительница Намибии, потерявшая часть ноги в схватке с крокодилом, спустя полгода после нападения стала страдать от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом сообщает The Namibian.

36-летняя Мбуйо Катумби из деревни Попа, пережив нападение крокодила в апреле, до сих пор не может оправиться от шока. Она признается, что теперь предпочтет испытывать жажду, но никогда не вернется к опасному водоему. Также с тех пор Катумби начала бояться любых неожиданных прикосновений. «Мне кажется, что это снова нападает крокодил», — рассказала женщина.

Она также не может выполнять простейшие бытовые действия без помощи детей или пожилой матери. По словам Катумби, она пропустила уже три приема у врача, потому что дорога до городской больницы для нее финансово неподъемна. Из-за этого она не проходит реабилитацию.

Представитель министерства окружающей среды Элиас Эйно подтвердил, что вопрос о компенсации для пострадавшей уже согласован, однако выплаты задерживаются из-за бюрократических сложностей. Многодетная мать, ранее зарабатывавшая случайными подработками, теперь не может даже самостоятельно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил откусил пенис двоеженцу, который много лет скрывался от уголовного преследования. Адвокат призвал освободить мужчину, аргументируя это тем, что «ни первый брак, ни второй уже не имеют для него смысла».

