Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:56, 14 ноября 2025Россия

Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска

«Царьград»: Разорванные дронами ВСУ жители Купянска прятались более полугода
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска. Их привел телеканал Царьград в Telegram.

Ранее в сеть попало видео, на котором украинские дроны разрывают шедших под белым флагом людей. Одного из них сопровождала собака. Агония раненого животного, которое истекло кровью, также попала на запись.

По данным телеканала, в одном из мужчин на видео опознали 87-летнего жителя Купянска. Второй — его сосед. Оба горожанина более полугода прятались в подвале дома, уничтоженного в ходе боевых действий. Когда запасы еды у них закончились, жители Купянска решили выйти к российским позициям. По пути они попали в поле зрения операторов украинских беспилотников.

Ранее был раскрыт метод маскировки украинских солдат в окруженном Купянске. Бойцы ВСУ сами переодеваются в гражданскую одежду, выдавая себя за мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости