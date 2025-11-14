«Царьград»: Разорванные дронами ВСУ жители Купянска прятались более полугода

Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска. Их привел телеканал Царьград в Telegram.

Ранее в сеть попало видео, на котором украинские дроны разрывают шедших под белым флагом людей. Одного из них сопровождала собака. Агония раненого животного, которое истекло кровью, также попала на запись.

По данным телеканала, в одном из мужчин на видео опознали 87-летнего жителя Купянска. Второй — его сосед. Оба горожанина более полугода прятались в подвале дома, уничтоженного в ходе боевых действий. Когда запасы еды у них закончились, жители Купянска решили выйти к российским позициям. По пути они попали в поле зрения операторов украинских беспилотников.

Ранее был раскрыт метод маскировки украинских солдат в окруженном Купянске. Бойцы ВСУ сами переодеваются в гражданскую одежду, выдавая себя за мирных жителей.