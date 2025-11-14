Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:38, 14 ноября 2025Россия

При атаке БПЛА на Новороссийск пострадал мужчина

В Новороссийске в результате падения БПЛА пострадал мужчина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Мужчина пострадал в результате падения дрона в Новороссийске. Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили многоквартирный дом. Об этом 14 ноября сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавшего госпитализировали и в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь, добавили в оперштабе.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

Ранее мэр Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем!». Он также напомнил жителям города о запрете на съемку и публикацию в сети кадров отражения атаки

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

    Россияне захотели меньше работать

    Жена прокомментировала побег с СВО бывшего лидера ОПГ

    ВСУ ударили по популярному российскому туристическому городу

    Над регионами России перехватили более двух сотен беспилотников ВСУ за ночь

    «Еле ходящий» российский генерал получил в пользование Lexus

    Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

    Российский тревел-блогер описал пляж Нидерландов словами «много молодых мамочек»

    Мужчина допустил одну ошибку и позволил черной плесени захватить его спальню

    Появились подробности о загоревшейся после удара ВСУ в Новороссийске нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости