При атаке БПЛА на Новороссийск пострадал мужчина

В Новороссийске в результате падения БПЛА пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате падения дрона в Новороссийске. Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили многоквартирный дом. Об этом 14 ноября сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавшего госпитализировали и в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь, добавили в оперштабе.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА ВСУ оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

Ранее мэр Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем!». Он также напомнил жителям города о запрете на съемку и публикацию в сети кадров отражения атаки