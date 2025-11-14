Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 14 ноября 2025Россия

Бывший вагнеровец вспомнил политический прогноз Пригожина для России

Экс-вагнеровец с позывным Пенза: Пригожин предупреждал о третьей мировой войне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предупреждал о третьей мировой войне и был уверен, что Россия не будет жить спокойно до тех пор, пока не победит противников. Об этом заявил бывший боец ЧВК с позывным Пенза в интервью проекту «Глава II».

Ветеран «Вагнера» добавил, что Пригожин понимал, как будет дальше развиваться ситуация в мире.

«Он сказал: "Вы нужны стране, идет третья мировая война". Он тогда это уже все знал и понимал (...) И что не будет такого (...) времени, как раньше, как у наших бабушек, как у наших дедушек. Мы будем вынуждены всегда воевать», — вспомнил политический прогноз Пригожина экс-вагнеровец Пенза.

Ранее бывший вагнеровец с позывным Яга заявил, что Пригожин точно уцелел в авиакатастрофе под Тверью в 2023 году и раскрыл его предполагаемое местонахождение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости