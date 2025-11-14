Раскрыт приговор обманувшей мать пропавшего бойца СВО почти на два миллиона мошенницы

На Урале обманувшую мать бойца СВО на 1,8 млн рублей приговорили к семи годам

На Урале Асбестовский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу Ларису Четыркину, обманувшую мать пропавшего бойца специальной военной операции (СВО) на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Четыркина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, мошенница обязана возместить потерпевшей ущерб в размере 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным агентства, фигурантка узнала у своей знакомой, что ее сын пропал без вести в зоне СВО и предложила помочь в поисках сына. Отмечается, что реальных возможностей оказать эту помощь она не имела. Однако в течение нескольких месяцев она обманывала женщину рассказами о том, что ее сын жив, но получил серьезное ранение и ему требуется дорогостоящее лечение. Злоумышленница убедила потерпевшую перевести ей 1,8 миллиона рублей.

