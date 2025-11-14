Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

Водителя перехваченного у колонии грузовика с оружием отправили на допрос

В Свердловской области водителя грузовика с оружием, перехваченного на въезде в прославившуюся бунтом исправительную колонию (ИК) № 47, доставили на допрос. О судьбе задержанного в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, сотрудники МВД и ФСБ выясняют, кому конкретно предназначался оружейный груз на территории ИК. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки оружия.

Ранее сообщалось, что на въезде в «прославившуюся» после бунта ИК-47 в Каменске-Уральском перехватили пытавшийся завезти оружие на территорию учреждения грузовик.

Автомашина должна была вывезти с территории готовую продукцию деревообработки. Но внутри при досмотре нашли автомат Калашникова с патронами, пистолет с двумя магазинами, ручные гранаты, тактический шлем, рюкзак, радиостанции и сотовые телефоны.