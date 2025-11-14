Россиянам назвали способ определить болезни по состоянию языка

Онколог Самедов: Черный язык бывает при болезнях печени

Часто язык первым сигнализирует о происходящих в организме нарушениях, считает врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов. Болезни, которые можно определить по состоянию языка, он перечислил в разговоре с «Газетой.Ru».

Самедов рассказал, что в идеале язык должен быть бледно-розового цвета, гладким, без выраженных борозд и налета. При этом тонкий белый налет по утрам врач назвал неопасным признаком. По словам доктора, он возникает из-за съеденных накануне продуктов и легко счищается. Если же налет становится желтоватым и плотным, то это сигнализирует о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Врач считает, что еще один хороший способ определить состояние здоровья — это оценить цвет самого языка. Белым или желтым язык становится при заболеваниях желудка, темным или почти черным — при болезнях печени и желчевыводящих путей, а малиновый указывает на болезни сердечно-сосудистой системы и некоторые инфекционные заболевания, например скарлатину. Фиолетовый же может быть признаком гипоксии.

Самедов добавил, что трещины и белые узоры на языке могут быть вариантом нормы. Однако если обычно язык был гладким и розовым и внезапно на нем появились бороздки, то это повод обратиться к врачу.

Ранее педиатр Кристина Дуда рассказала о значении цвета выделений из носа. По ее словам, прозрачная слизь бывает при аллергии и вначале болезни, а зеленая указывает на серьезное прогрессирование инфекции.