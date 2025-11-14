Россия
06:00, 14 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам раскрыли правила безопасного вождения зимой

Автоэксперт Матвеев: Зимой водителям нужно обращать больше внимания на пешеходов
Наталия Белова
Наталия Белова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При вождении автомобиля в снег важно соблюдать особенные правила безопасности, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. В частности, он рекомендовал тщательно очищать стекла и зеркала от наледи, не забывать проверять уровень жидкости в бачке омывателя и быть внимательнее к пешеходам.

«Кроме того, важно придерживаться безопасной скорости: стоит двигаться медленнее, чем указано на дорожных знаках, так как при гололеде дистанция, необходимая для полной остановки авто, гораздо больше, чем в обычных условиях, — объяснил Матвеев. — По той же причине следует соблюдать большее расстояние до едущих впереди машин».

Особенно осторожным, по словам автоэксперта, стоит быть на мостовых конструкциях, эстакадах, путепроводах — эти участки дорог леденеют быстрее и чаще, чем обычное дорожное покрытие, потому что их температура быстрее снижается.

«Нажимать на педаль тормоза лучше мягко и прерывисто, а при спуске использовать торможение двигателем, Если автомобиль с автоматической трансмиссией, стоит перейти на ручной режим, — рекомендовал собеседник "Ленты.ру". — Если по обочине идут пешеходы, лучше сбавить скорость и увеличить боковой интервал — из-за скользкой дороги люди могут потерять равновесие и упасть прямо под колеса».

После поездки, если авто остается на уличной стоянке, Матвеев предложил приоткрыть окна и двери на пару минут — это поможет избежать конденсации внутри салона, наледи и прилипания резиновых уплотнителей дверей к кузову.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже в ближайшие выходные, 15-16 ноября. По его словам, в эти даты в ночные часы прогнозируются первые отрицательные температуры, до минус одного-двух градусов.

