Россиянам развеяли миф о кофе

Врач Сергей Агапкин заявил, что большое количество кофе не поднимает давление

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенный миф о кофе. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц передачи рассказала, что у нее низкое артериальное давление. Она призналась, что для того, чтобы его поднять, она пьет много кофе — до 10 чашек в день.

«Почему кофе не действует? Кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов и повышению давления. Но это если вы пьете кофе первый раз в жизни. Поэтому эта стратегия не очень эффективная», — объяснил Агапкин. Врач добавил, что регулярно пьющий кофе человек сможет добиться от напитка такого эффекта в случае, если он на время прекратит его пить.

