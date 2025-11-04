Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 4 ноября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

Врач Малышева назвала безграмотностью пить кофе на растительном молоке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сhevanon / Freepik

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале безграмотным одно действие, связанное с кофе. Выпуск с рассуждением медика доступен на сайте телеканала.

Малышева раскритиковала людей, которые пьют кофе только на растительном молоке. Она напомнила, что в нем содержится больше калорий, чем в коровьем молоке. Врач также добавила, что в альтернативные молочные напитки для вкуса добавляют сахар.

«Когда девочки, знаете, [говорят] молоденькие: "Мне только растительное (...) только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным". Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт», — заключила телеведущая.

Ранее Малышева рассказала, что овсяное молоко может провоцировать ожирение. Она объяснила, что в напитке содержится много углеводов, которые быстро всасываются и не дают чувства сытости. Кроме того, врач сочла этот вид растительного молока невкусным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

    Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

    Постпред США при НАТО заявил о необходимости остановить конфликт на Украине

    Два итальянца погибли при восхождении на гору в Непале

    Раскрыт размер зарплаты футболиста сборной Бразилии в «Зените»

    Бывший украинский солдат рассказал о качестве западных инструкторов ВСУ

    В Бельгии заявили о «слишком маленьком небе» для F-35

    Россиянин угадал счет трех матчей чемпионата Италии и выиграл 18,5 миллиона

    Названы детали возможной просьбы Венесуэлы к России по оружию

    Российский губернатор раскрыл последствия атаки десятков украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости