Россиянин порезал коллегу и его семью

В Хасавюрте житель напал с ножом на коллегу и его семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По предварительным данным, мужчина был под воздействием наркотиков, когда пришел к коллеге в гости и оскорбил его жену. Супруг заступился за нее, после чего получил удар ножом, который оказался летальным. Следом гость набросился на жену и несовершеннолетнюю дочь.
Сбегая с места преступления, он переоделся в одежду коллеги и поджег квартиру. Его разыскивают.
Мать и дочь госпитализировали, они живы.
