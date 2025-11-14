Россиянин порезал коллегу и его семью

В Хасавюрте житель зарезал коллегу и его семью

В Хасавюрте житель напал с ножом на коллегу и его семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По предварительным данным, мужчина был под воздействием наркотиков, когда пришел к коллеге в гости и оскорбил его жену. Супруг заступился за нее, после чего получил удар ножом, который оказался летальным. Следом гость набросился на жену и несовершеннолетнюю дочь.

Сбегая с места преступления, он переоделся в одежду коллеги и поджег квартиру. Его разыскивают.

Мать и дочь госпитализировали, они живы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии россиянин после жестокой мести жене потребовал участкового.