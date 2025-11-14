Вооруженный россиянин после жестокой мести жене потребовал участкового

В Башкирии участковый обезвредил жителя после двойного убийства

В Башкортостане подозреваемый в двойной расправе угрожал себе, требуя участкового. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что мужчина заподозрил супругу в измене и поехал к дому предполагаемого любовника, где выстрелил в него из самодельного обреза. Тело фигурант затащил в гараж и там еще несколько раз ударил оппонента по голове.

После мужчина дождался жену с работы и выстрелил в нее около ворот дома.

На место прибыли полицейские, однако подозреваемый стал требовать подойти старшего участкового уполномоченного полиции Венера Султангулова. Тот выполнил требование, а когда мужчина отвлекся на звук телефона, выбил из его рук оружие и задержал.

Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

