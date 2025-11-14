Россиянка дала двухлетнему сыну пиво, попала на видео и поплатилась

Mash: В Севастополе мать давала двухлетнему сыну пиво, возбудили два дела

В Севастополе мать давала двухлетнему сыну пиво, это сняли на видео. Ролик распространился в сети, сообщает Mash.

На опубликованных кадрах видно, как ребенок отпивает из пивной банки содержимое. По данным канала, 20-летняя россиянка также могла давать ребенку сигареты и наркотические вещества, однако она в этом не призналась.

За совершенные действия 20-летняя россиянка уже поплатилась — в отношении нее возбудили два уголовных дела. Сообщается, что, когда к женщине приехали сотрудники полиции, она якобы была пьяна.

Мальчика забрали в Дом ребенка. Mash стало известно, что отец в воспитании сына не участвовал и семье не помогал.

Ранее сообщалось, что в Мурманске шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка.