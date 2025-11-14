Актриса Шумакова назвала нарушение дыхания причиной открытого рта Кристен Стюарт

Российская актриса Мария Шумакова назвала причину открытого рта американской коллеги Кристен Стюарт. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды сериала «Сладкая жизнь», подобная особенность вызвана нарушением дыхания, что требует хирургического вмешательства. «Как ярый представитель людей с "вечно приоткрытым ртом" заявляю: это не иллюстрация томности, это нос не дышит. Надо собраться с духом и сделать операцию на перегородке», — отметила автор поста.

Кроме того, Шумакова указала, что задумывается еще о нескольких операциях. В том числе она хочет скорректировать косточки на ногах и уменьшить грудь.

