36-летняя российская актриса показала фигуру в купальнике спустя год после родов

Российская актриса Мария Шумакова показала фигуру после родов

Российская актриса Мария Шумакова показала фигуру в откровенном наряде спустя год после родов. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя артистка разместила снимки, на которых предстала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с глубоким декольте и трусов с высокой посадкой. Знаменитость призналась, что постепенно возвращает прежние формы после рождения ребенка.

«Медленно, но верно возвращается тело. Скоро год, как родился Леонид. Уже я не 93 килограмма, конечно», — подчеркнула звезда.

В августе 2023 года актриса Мария Шумакова решила распродать свои вещи на 914 тысяч рублей. Она предлагала к покупке предметы гардероба брендов Bottega Veneta, Сhanel, Celine, Gucci и других.