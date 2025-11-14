Российская актриса взяла ребенка из детского дома

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский удочерили девочку

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг режиссер Андрей Кончаловский взяли ребенка из детского дома. Об этом артистка сообщила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

По словам Высоцкой, они с мужем долгое время думали об усыновлении и решили воплотить идею в жизнь. Супруги забрали девочку Соню из детдома, когда ей было 9 дней. Сейчас приемной дочери Высоцкой и Кончаловского четыре года. Актриса добавила, что не спешила объявлять о пополнении в семье, но и не скрывала эту информацию.

«Дети не бывают чужими. Кому-то везет, дети рождаются — счастье какое! Кто-то пытается с помощью врачей, тоже получается ребенок. А кому-то — такое счастье, как нам с Андреем», — добавила артистка.

