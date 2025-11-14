Сборная Франции разгромила Украину и вышла на чемпионат мира-2026

Сборная Франции со счетом 4:0 разгромила Украину и вышла на чемпионат мира-2026

Сборная Франции по футболу на своем поле разгромила Украину в матче пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 13 ноября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, еще по мячу забили Майкл Олисе и Уго Экитике.

Франция по итогам пяти туров квалификации набрала 13 очков, стала недосягаемой для соперников по группе D и вышла на чемпионат мира. Украина с семью очками занимает третье место в квартете, которое не дает права побороться за путевку на турнир.

В последнем туре квалификации 16 ноября на выезде сыграет с Азербайджаном. Украина в тот же день дома встретится с Исландией, которая также имеет в активе семь очков и опережает украинцев по дополнительным показателям, занимая второе место в группе D.