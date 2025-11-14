Силовые структуры
13:32, 14 ноября 2025Силовые структуры

Семерых человек задержали за обман москвичей с очисткой вентиляции

В Москве задержали семь человек за обман пенсионеров на деньги
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержали семь человек, обманувших пенсионеров на деньги под предлогом очистки вентиляционных систем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в полицию поступило более десяти заявлений от жителей многоквартирных домов. Потерпевшие рассказали, что к ним приходили лжеработники жилищных компаний. Они осматривали вентиляцию, а затем заявляли о якобы критическом загрязнении шахты и предлагали услуги по ее очистке. Если пенсионеры отказывались, им угрожали штрафами. Аферисты имитировали проведение работ, необходимость в которых на самом деле отсутствовала.

Возбуждено 12 дел по статье о мошенничестве. Все задержанные арестованы.

Ранее стало известно, что в Саратовской области мошенники обманули пожилую мать участника специальной военной операции.

    Все новости