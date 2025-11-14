Шестеро мужчин развратили 13-летнюю россиянку и спали с ней

В Санкт-Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по городу.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го мужчины вели с подростком интимную переписку, а также при личных встречах совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из мужчин вступали с девочкой в половую связь.

Возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Мужчинам предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

