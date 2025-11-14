Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 14 ноября 2025Силовые структуры

Шестеро мужчин развратили 13-летнюю россиянку и спали с ней

В Петербурге задержали шестерых мужчин за развращение школьницы и интим с ней
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по городу.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го мужчины вели с подростком интимную переписку, а также при личных встречах совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из мужчин вступали с девочкой в половую связь.

Возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Мужчинам предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что неизвестный насильно поцеловал школьницу в Кызыле и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости