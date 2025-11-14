Совершившего поджог в московском ТЦ «Авиапарк» доставили в отдел полиции

Устроивший поджог кинотеатра в ТЦ «Авиапарк» подросток доставлен в отдел полиции

Подросток, совершивший поджог в кинотеатре московского торгового центра (ТЦ) «Авиапарк», доставлен в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несовершеннолетний доставлен в ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — сообщила Волк.

Столичная прокуратура заявила, что 16-летний подросток действовал по указаниям неизвестных лиц. По предварительным данным, ставший жертвой мошенников юноша пронес канистру с горючей жидкостью в зал, разлил бензин на кресла и поджег. В результате инцидента пострадавших нет.

Об инциденте стало известно вечером 13 ноября. Молодой человек поджег горючую жидкость во время киносеанса. Персонал ТЦ эвакуировал зрителей.